Trovata una nuova classe di neutrini provenienti dal Sole

Sono due le reazioni di fusione nucleare che alimentano il Sole, entrambe producono neutrini in abbondanza. Finora gli scienziati erano riusciti a rilevare soltanto i neutrini provenienti dal processo dominante, adesso grazie all'esperimento Borexino abbiamo trovato anche i neutrini della seconda classe di reazioni.

"Grazie a questo risultato, Borexino ha completamente svelato i due processi che alimentano il Sole," afferma Gioacchino Ranucci, della sede INFN di Milano.

Nel suo nucleo, il Sole trasforma idrogeno in elio in due modi: il primo è la catena protone-protone, che fornisce il 99% dell'energia; il secondo processo è il ciclo CNO, che prende il nome dagli elementi carbonio, azoto e ossigeno che vengono utilizzati per le reazioni di fusione. Entrambi i processi producono molti neutrini, particelle estremamente leggere (ma che non sono più veloci della luce) e con carica neutra che interagiscono molto poco con la materia ordinaria. Borexino aveva già rilevato i neutrini provenienti dalla catena protone-protone, ma fino ad ora non avevamo indizi sul ciclo CNO.

"Trovarli era in cima alla lista di tutti noi," spiega Malcolm Fairbairn del King’s College di Londra. "Ora pensiamo di averli trovati ed è un traguardo importante e una misura estremamente difficile da ottenere".

Borexino è un esperimento che si trova sottoterra, nei laboratori nazionali del Gran Sasso, ed emette lampi di luce quando i neutrini attraversano la sua vasca piena di liquido. I ricercatori hanno passato 5 anni a calibrare lo strumento per rilevare gli elusivi neutrini del ciclo CNO. Anche se sono difficili da trovare, Borexino ha confermato che sono molto abbondanti: ogni secondo circa 700 milioni di neutrini attraversano una superficie di un centimetro quadrato.

Studiare queste particelle può far luce su molte questioni aperte, dal perché c'è più materia che antimateria nell'Universo alle misure di metallicità della nostra stella (e di stelle simili).

Il risultato, presentato per la prima volta al meeting virtuale Neutrino 2020, deve essere sottoposto alla revisione della comunità scientifica prima di essere dichiarato ufficiale.