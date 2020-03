Trovata una nuova specie di insetto del Cretaceo dalle caratteristiche antenne a 'foglia'

All’interna di un frammento di ambra è stata trovata una nuova specie di insetto con delle caratteristiche peculiari, vissuto 99 milioni di anni fa.

La scoperta è avvenuta da parte di un gruppi di esperti provenienti dalla Cina che, in Myanmar, nel 2018, è riuscito a scoprire un frammento di ambra che conteneva, al suo interno, un piccolissimo insetto. Gli scienziati si sono accorti subito che l’insetto doveva essere una nuova specie mai osservata prima e successivi studi hanno datato l’ambra come appartenente al Cretaceo, circa 100 milioni di anni fa. Questo piccolo insetto preistorico è perfettamente conservato all'interno dell’ambra ed appare molto simile ad altri esemplari appartenenti al genere Charieserus, tipici insetti con il corpo a forma di foglia. Come ci dicono gli scienziati fautori della ricerca, pubblicata su BiorXiv, a questo animale è stato dato il nome di Magnusantenna wuae ed esso non è affatto casuale.

Magnusantenna vuole dire “dalle grandi antenne” perché questo piccolo insetto ha, come caratteristica principale, quello di possedere un paio di antenne molto particolari. Esse sono lunghe quasi quanto lo è il corpo dell’animale e da questo asse si protendono delle strutture a forma di foglia. Queste ultime sono dodici volte più grandi della testa dell’animale e gli scienziati si sono chiesti a cosa potessero servire delle strutture biologiche così importanti e voluminose. Sono state fatte molte ipotesi volte a svelare il mistero dietro a queste antenne: probabilmente servivano all'animale al momento del corteggiamento, per farsi vedere dalla femmina oppure per avere più chance di conquistarla e quindi di accoppiarsi.

Una ipotesi afferma anche che queste strutture possiedano al proprio interno dei recettori olfattivi che rendevano questi animali estremamente capaci di sentire odori anche molto rarefatti o lontani. Un’altra ipotesi prevede che queste strutture a forma di foglia servissero per la mimetizzazione, permettendo così all'animale di sfuggire ai predatori che lo scambiavano, appunto, per una semplice foglia.

Credit mmagini: Bao-Jie Du et all.