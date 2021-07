Trovata nuova specie di 'Lanterna delle Fate', pianta sotterranea rarissima

Nelle profondità della foresta pluviale malese è possibile trovare la "Lanterna delle Fate", una pianta non comune che appartiene a un gruppo molto raro (Thismia). Sono vegetali davvero minuscoli e si trovano troppo in profondità nella foresta per ricevere la luce del Sole. Spesso, infatti, emergono sotto la lettiera delle foglie.

Come fanno a cibarsi? Travasando il cibo attraverso le loro radici dalla rete fungina condivisa da altre piante della foresta pluviale. Ci sono tantissime specie fungine micorriziche sul pianeta. Per micorriza, si intende un particolare tipo di associazione simbiotica tra un fungo e una pianta, che crea a loro volta una "rete" di comunicazione in tutto il loro habitat.

Le lanterne delle fate sono dei parassiti della rete dei funghi, un forma di acquisizione del cibo che è chiamata micoeterotrofia. "La nuova specie, che chiamiamo Thismia sitimeriamiae, è diversa da tutte le altre specie di Thismia conosciute dalla scienza", scrivono nel loro articolo il tassonomista Mat Yunoh Siti-Munirah, del Forest Research Institute Malaysia, e colleghi.

La nuova scoperta è alta solamente 2,2 centimetri ed è stata trovata in una foresta pluviale primaria dello stato malese di Terengganu. La pianta è stata classificata come in "pericolo critico" a causa della sua estrema rarità. Sono stati visti solo quattro individui di T. sitimeriamiae e, molto probabilmente, sarà così per tanto tempo... visto che trovare questi vegetali non sembra essere un'impresa semplice.