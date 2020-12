Trovata una nuova specie di pipistrello che svolazzava sulla Terra 16 milioni di anni fa

Esistono almeno 1.400 specie di pipistrelli, che costituiscono circa il 20% di tutte le specie di mammiferi attuali. Negli ultimi mesi se ne sono dette di tutti i colori della creatura, che è stata addirittura ritenuta responsabile dell'epidemia in corso (ve ne parliamo in modo più accurato qui).

La documentazione sui fossili di pipistrello è notoriamente scarsa e ogni informazione che gli esperti riescono a trovare è importante per capire la storia evolutiva della creatura. Così, dal bacino Ribesalbes-Alcora, nella provincia spagnola di Castellón, i ricercatori hanno recuperato i resti di dieci pipistrelli, compresi quelli di una nuova specie precedentemente sconosciuta alla scienza.

La nuova specie Cuvierimops penalveri è stata chiamata in onore del paleontologo Enrique Peñalver dell'Università di Valencia. Cinque di loro appartengono alla famiglia dei pipistrelli Molossidi; abbondanti e altamente diversificati e nell'epoca dell'Oligocene (da 34 milioni a 23 milioni di anni fa), dominavano la scena dei pipistrelli europea. Dal Miocene, però, i fossili di Molossidi sono diventati scarsi.

Il C. penalveri fa parte di questa famiglia, ma del suo genere, Cuvierimops, è stata identificata solo un'altra specie, risalente all'Oligocene. È stato trovato anche un individuo del genere Chaerephon, una scoperta eclatante, poiché in precedenza non erano stati recuperati resti più vecchi di circa 12.000 anni, questo invece risale a 16 milioni di anni.

Queste nuove scoperte aiuteranno gli esperti a mettere insieme un puzzle sulla storia dei pipistrelli, affermano infine i ricercatori sull'Earth and Environmental Science Transactions della Royal Society of Edinburgh.