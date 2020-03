Trovata una nuova specie di toporagno dalla lunga coda capace di arrampicarsi sugli alberi

E’ stata scoperta una nuova specie di toporagno con una lunghissima coda ricoperta da numerosi peli a formare delle setole e, a differenza degli altri parirazza, ama vivere sugli alberi.

Il numero di nuove specie che gli scienziati scoprono continua ad aumentare e, quindi, anche le nostre conoscenze sul mondo, l’ecologia e le connessioni intrinseche che ogni habitat sviluppa tra le specie aumenta. Ed in questo caso, la scoperta di una nuova specie è tutto merito della Louisiana State University. Ciò che gli scienziati USA hanno scoperto è una nuova specie di toporagno che vive in Indonesia. La nomenclatura che gli esperti hanno dato a questa specie, come spesso avviene, tenta di riassumere una caratteristica particolare di essa e, anche nel caso del nostro simpatico toporagno, questo è del tutto vero. Il nome Crocidura caudiposa, infatti, riflette la maggiore caratteristica morfologica di questa specie: la sua coda estremamente lunga e pelosa.

Come gli esperti scrivono sul Journal of Mammalogy, l’animale è caratterizzato dall’avere, sul dorso, una pelliccia di colore grigio-marrone che, via via che scende sul ventre, cambia colore diventando più tendente al grigio-argento. Ma è la coda ciò che rende particolare questa creatura. L’appendice dell’animale è lunga quanto l’intero corpo e la testa ed è ricoperta da una fitta peluria. I peli sono numerosissimi e sembrano come delle setole che si estendono lungo tutta la superficie di questa estremità mobile. Altra particolarità di questo animaletto è che ha una certa propensione ad arrampicarsi sugli alberi. Questo comportamento è peculiare per questa nuova specie scoperta e non sembra essere una abilità che condivide con gli altri toporagni, suoi parenti più stretti.