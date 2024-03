Trovata una palla gigante di pitoni birmani che ha stupito i ricercatori

Nelle Everglades in Florida, un evento di natura straordinariamente imponente ha catturato l'attenzione dei conservazionisti: una gigantesca sfera formata da pitoni birmani intrecciati in un rituale di accoppiamento.

Questa scoperta, frutto di un'operazione di monitoraggio dei rettili invasori, ha portato alla luce un conglomerato di sette esemplari, al centro del quale troneggiava una femmina di ben quattro metri di lunghezza, circondata da maschi in cerca di accoppiamento.

La visione di questo imponente assembramento riproduttivo, descritta da Ian Bartoszek, biologo e coordinatore scientifico presso il Conservancy del sudovest della Florida, mette in luce non solo la bellezza affascinante di queste creature ma anche il loro arrivo sfortunato in territorio americano, vittime inconsapevoli del commercio di animali domestici.

La stagione degli amori ha visto i conservazionisti penetrare le profondità delle Everglades, armati di tecnologia e determinazione, per tracciare i pitoni durante il picco della loro stagione riproduttiva, grazie all'aiuto di "serpenti scout" dotati di trasmettitori radio, lasciati in libertà per guidare i ricercatori verso altri individui. Questi incontri ravvicinati hanno permesso la rimozione di numerosi pitoni dall'ambiente naturale, un'azione cruciale per prevenire la proliferazione di questa specie invasiva che minaccia l'equilibrio dell'ecosistema delle Everglades.

Con oltre 1300 pitoni rimossi dall'inizio del programma nel 2013, l'operazione ha raggiunto un nuovo traguardo durante l'esplorazione di febbraio, catturando 11 pitoni per un peso complessivo che sfiora i 230 chilogrammi, un record nella decennale storia del progetto. La presenza dei pitoni birmani, specie non autoctona introdotta presumibilmente prima del 1985 attraverso il commercio di animali esotici, ha avuto un impatto devastante sulla fauna nativa delle Everglades, riducendo drasticamente le popolazioni di mammiferi e uccelli e alterando l'equilibrio di questo ecosistema unico.