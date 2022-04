Trovata la prima persona cieca con sinestesia: associa i materiali al tempo

Esistono molti tipi di sinestesia, come la sinestesia tattile-speculare che fa sentire il dolore altrui. Adesso, per la prima volta nella letteratura scientifica, è stata identificata una persona cieca congenita sinestetica. Le scoperte degli scienziati sono state pubblicati sulla rivista Neuropsychologia.

Uno studio che "riempie un vuoto importante nelle attuali conoscenze sulla sinestesia", affermano gli autori. Che aspetto ha questo fenomeno in una persona non vedente? L'uomo di 40 anni associa "una precisa posizione nello spazio mentale a una precisa trama tattile". Ad esempio, il numero tre sembra velluto, mentre il mese di aprile sembra plastica.

Per testare le condizioni dell'uomo, gli scienziati hanno allestito una tavola con 40 materiali differenti e gli hanno concesso alcuni minuti per sentirli tutti e attribuire a ogni trama un "tempo". Contemporaneamente, 10 soggetti non sinesteti hanno dovuto fare lo stesso. Un mese dopo, i ricercatori hanno riordinato i materiali in modo casuale e hanno chiesto all'uomo non vedente a quale materiale avesse assegnato il tempo la scorsa volta. Lo stesso hanno dovuto fare i soggetti non sinesteti (che erano bendati in entrambe le prove).

Mentre i soggetti non sinesteti hanno fatto un disastro, con solo il 7% delle risposte giuste, l'uomo esaminato ha scelto i materiali dell'esperimento del mese precedente con una precisione di circa il 75%. Ciò, secondo gli scienziati, è sufficiente per affermare che il non vedente stia dicendo il vero. "Questi risultati interessanti rendono improbabile che la vista sia necessaria per sviluppare la sinestesia, in contrasto con alcune affermazioni precedenti", ha dichiarato a New Scientist la neuroscienziata cognitiva Clare Press (non coinvolta nello studio).

Il fenomeno è incredibile, e ci sono persone che attribuiscono un sapore alla musica.