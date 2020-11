È stata trovata una pianta rara in uno 'stagno fantasma' del Regno Unito

Nel Norfolk, una contea dell'Inghilterra orientale, è stata trovata sulle rive di un vecchio stagno agricolo una pianta davvero rara appartenente alla famiglia delle Lythraceae, la "grass-poly". La specie è tornata in vita dopo che i semi immersi nel fango sono stati smossi durante i lavori di ripristino dello stagno.

Il vegetale è stato trovato per caso da Carl Sayer, professore all'University College di Londra (UCL). Non avendo mai visto nulla del genere, Sayer decise di inviare una foto al suo botanico di fiducia, il dottor Jo Parmenter. Il botanico, quasi sbalordito, ha identificato il vegetale come una delle piante più rare nel Regno Unito.

"Abbiamo trovato solo una manciata di queste piante nello stagno, ma speriamo di coltivare questa popolazione e continuare ad espanderla ora che sappiamo che è lì", afferma Sayer. L'ultima registrazione confermato per la grass-poly ( ythrum hyssopifolia) nel Norfolk risale a più di un secolo fa (non sarebbe la prima volta).

I semi della pianta sono rimasti sepolti nel fango, come una "capsula del tempo". Quando è stato smosso il letto del laghetto per ripristinarlo, sarà entrata della luce, permettendo ai semi di germogliare. "Non c'è ossigeno, è molto scuro ed è perfetto per conservare i semi", afferma il prof Sayer, che fa parte del Pond Restoration Research Group dell'UCL. Una testimonianza che dimostra che le piante considerate estinte, possono ritornare con gran facilità.