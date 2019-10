Trovata possibile correlazione tra inquinamento e comportamenti aggressivi

Uno studio dell'Università del Colorado ha individuato un legame tra l'esposizione all'inquinamento atmosferico ed un "comportamento aggressivo". Si sa, una correlazione di per sè non dimostra molto, ma il risultato rimane quantomeno interessante e certamente vale la pena di indagare maggiormente; le cause rimangono infatti sconosciute.

Jeff Pierce, co-autore dello studio, ha affermato che "I risultati sono affascinanti, e anche spaventosi. Quando si ha più inquinamento atmosferico, questo specifico tipo di crimine [violento], in particolare quello domestico, aumenta in modo significativo". Ma come sono stati svolti questi studi? I ricercatori hanno incrociato i dati sull'attività criminale (giornalieri) dell'FBI con cinque anni di dati sull'inquinamento atmosferico (dati del governo degli Stati Uniti), insieme anche ai dati della National Oceanic and Atmospheric Administration sul fumo.



I risultati dimostrano come un aumento di 10 microgrammi per metro-cubo dell'inquinamento atmosferico sarebbe associato ad un aumento dell'1,4% nei crimini violenti, quasi due terzi dei quali risultano essere di natura domestica. I risultati saranno pubblicati in un prossimo numero del Journal of Environmental Economics and Management. Interessante è sottolineare che, mentre un aumento dell'inquinamento atmosferico ha mostrato un chiaro aumento (non trascurabile) della criminalità legata alla violenza, non ha invece avuto alcun effetto statisticamente significativo su nessun altro tipo di reato.



Jude Bayham, economista e coautore dello studio ha aggiunto: "Stiamo parlando di crimini che potrebbero anche non essere di natura fisica, si può aggredire qualcuno anche verbalmente. La storia è che, quando si è esposti a un maggiore inquinamento, si diventa marginalmente più aggressivi". Esistono molte correlazioni strane, come quella smentita tra violenza e videogiochi, o quella inventata tra autismo e vaccini, o tra tumori e smartphone; di per sè una correlazione non dimostra nulla, ma vale sempre la pena di approfondire, se venisse trovato un legame certo, sarebbe un motivo in più (insieme a milioni di altri) per puntare ad un mondo più pulito.