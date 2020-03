Trovata, molto probabilmente, la prima proteina extraterrestre in un meteorite

Lo studio delle pietre cosmiche potrebbe darci moltissime informazioni su quello presente all'interno di questo incredibile e - quasi - infinito luogo chiamato Universo. Recentemente, infatti, alcuni scienziati potrebbero aver trovato una proteina extraterrestre all'interno di un meteorite caduto sulla Terra 30 anni fa. Meglio tardi che mai.

"Questo documento caratterizza la prima proteina scoperta in un meteorite", scrivono i ricercatori in un documento caricato sul server di prestampa arXiv. All'interno di queste pietre spaziali gli addetti ai lavori hanno trovato delle sostanze davvero interessanti negli anni, come ribosio, cianuro e aminoacidi. Tutti elementi costitutivi della vita.

Ad aggiungersi a questa lista è una proteina trovata in un meteorite chiamato Acfer 086, trovato in Algeria nel 1990. Esistono molti processi che possono produrre proteine, ma la vita, per quanto ne sappiamo, non può esistere senza di essa. Il team di scienziati dietro la ricerca ha trovato la glicina, un amminoacido non polare. Dopo averla esaminata, i ricercatori hanno scoperto che la glicina non era isolata, ma faceva parte di una proteina.

Viene chiamata "emolitina" e, nonostante sia strutturalmente simile alle proteine ​​terrestri, il rapporto tra deuterio e idrogeno non è stato eguagliato da nulla sulla Terra. I ricercatori quindi sostengono che si tratti della prima proteina extraterrestre mai avvistata. Tuttavia, la scoperta potrebbe anche non essere ciò che sembra. Nonostante quella da loro enunciata sia la spiegazione più probabile, è anche possibile che abbiano scoperto un polimero, un'ampia classe di molecole.

Servono ulteriori studi per confermare questa scoperta ma, come spiega anche l'astronomo e chimico Chenoa Tremblay (non coinvolto nella ricerca), recenti studi sulla Stazione Spaziale Internazionale hanno indicato che "le proteine ​​dovrebbero essere più facili da produrre nello spazio a causa della ridotta gravità."