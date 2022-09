Trovata una punta di freccia a tre lame: l'ultima volta è stata toccata da un vichingo

Le montagne della Norvegia continuano a subire le conseguenze del cambiamento climatico. Ancora una volta, a giovarne è l’archeologia che, tramite l’abbassamento delle acque e con lo scioglimento dei ghiacci, riesce a trovare oggetti utilizzati più di un millennio fa, proprio come questa freccia a tre lame vichinga

Gli amanti delle saghe vichinghe avranno già sentito parlare di Jotunheimen, una montagna assai praticata dai normanni per la caccia alle renne. È proprio su questo monte che i ricercatori hanno trovato una lama di metallo. La squadra, che comprendeva archeologi del Museo di Storia Culturale di Oslo e Secrets of the Ice, un gruppo archeologico con sede nella contea di Innlandet, ha condiviso i risultati il ​​giorno dopo tramite un post su Facebook del 25 agosto.

"Oh, guarda questa piccola bellezza. L'ultima persona che l'ha toccata è stata un vichingo.", hanno scritto nel post sul social. La punta di freccia ferrea, lunga 10 centimetri, è stato il primo episodio di rinvenimento d’armi antiche in questa regione della Norvegia.

"Non abbiamo mai trovato una punta di freccia come questa prima [in quella posizione]", spiega Lars Pilø, archeologo dei ghiacci e editore del sito web Secrets of the Ice. Inoltre, evidenzia anche quanto siano rari questi cimeli, dato che il modello di freccia più diffuso durante l’era vichinga è senza ombra di dubbio quello a due lame.

C’è una motivazione dietro questo caso così particolare: vi abbiamo accennato che la montagna di Jotunheimen era il luogo ideale per cacciare le renne, no? Sì, proprio così, queste armi servivano a penetrare nella carne di animali così imponenti. "All'inizio, ci siamo chiesti se si trattasse di una freccia di guerra, originariamente creata per affondare la cotta di maglia, ma gli esperti ci dicono che la punta è troppo larga per quello".

[Secrets of the Ice]