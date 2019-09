Trovata una rarissima tartaruga a due teste in una spiaggia americana

La natura sa essere davvero bizzarra. Recentemente infatti, un team di Sea Turtle Patrol (un'organizzazione no profit) ha scoperto, lungo le coste della Carolina del Sud, un rarissimo esemplare di tartaruga con due teste.

La bizzarra coppia è stata chiamata Squirt e Crush, il nome delle tartarughe presenti in "Alla ricerca di Nemo". "Pensavamo di aver visto tutto durante questa stagione", si legge nel post su Facebook pubblicato per l'occasione. "Ieri di pattuglia durante un inventario del nido è stato scoperto questo cucciolo bicefalico. Una mutazione più comune nei rettili che in altri animali, ma rimane molto rara."

La Sea Turtle Patrol monitora le spiagge per proteggere la nidificazione e la cova delle tartarughe marine, un evento che si verifica da maggio a ottobre. Così come gli altri cuccioli del nido, la tartaruga bicefala è stata rilasciata in mare, secondo quanto stabilito dalle regole dello State Department of Natural Resources.

"Come con gli altri cuccioli trovati vivi durante l'inventario del nido, anche questo cucciolo è stato rilasciato nell'oceano. Buona fortuna a Squirt e Crush!", si legge nel post sul social network. Secondo la Sea Turtle Conservancy, solo un cucciolo su 1.000 a 10.000 riesce a sopravvivere fino all'età adulta, e non è chiara come la particolare caratteristica di Squirt e Crush influenzerà le possibilità di sopravvivenza del rettile.

Non possiamo sapere il destino delle tartarughine gemelle, ma gli auguriamo anche noi buona fortuna!