Trovata registrazione dell'inversione del campo magnetico della Terra: ecco cosa ci dice

Sappiamo che all'incirca ogni 200.000 o 300.000 anni, i poli magnetici della Terra si invertono. Tuttavia, l'ultima inversione risale a più tempo fa, esattamente circa tre quarti di un milione di anni (approssimativamente 780.000 anni fa). Adesso, un nuovo studio ha rivelato alcuni dettagli di questa inversione.

Gli esperti, in particolare, studiano le rocce che una volta erano fuse e conservano una registrazione del campo magnetico terrestre mentre si solidificano. I flussi di lava, invece, sono un indicatore affidabile dell'orientamento dei poli magnetici della Terra nel momento in cui la lava si è solidificata. Non possono fornire, però, una sequenza temporale poiché sono più simili a istantanee che congelano un momento nel tempo.

L'ultima inversione avvenuta quasi un milioni di anni fa è chiamata "inversione geomagnetica Matuyama-Brunhes". Una registrazione migliore può essere trovata in alcuni depositi di sedimenti, come quella presente a Chiba, in Giappone, che i geofisici considerano un resoconto molto dettagliato di questo evento.

La sezione composita di Chiba è ampiamente considerata come contenente la registrazione sedimentaria marina più dettagliata dell'inversione geomagnetica Matuyama-Brunhes e contiene: polline ben conservato, micro e macrofossili marini e perfino della cenere vulcanica. Quello che gli esperti hanno scoperto riguarda il tempo che ci mise l'inversione ad essere attuata: alcuni studi suggeriscono che ci vollero diverse migliaia di anni, mentre un altro suggerì che l'inversione fu completata nell'arco in una vita umana.

Il nuovo studio afferma che ci vollero circa 20.000 anni, incluso un periodo di instabilità di 10.000 anni che portò all'inversione. "I nostri dati sono una delle registrazioni paleomagnetiche più dettagliate durante l'inversione geomagnetica di Matuyama-Brunhes, offrendo una visione profonda del meccanismo dell'inversione geomagnetica", ha dichiarato l'autore dello studio Yuki Haneda, del National Institute of Polar Research e del National Institute of Advanced Industrial Science and Technology in Japan.

Non è chiaro quale effetto abbia un capovolgimento del campo magnetico su temi come il riscaldamento climatico o il comportamento animale (poiché alcune creature si orientano con il campo magnetico terrestre), visto che non abbiamo abbastanza prove su questi fenomeni. Il prossimo passo del team è quello di esaminare successivamente i fossili e i pollini trovati all'interno della formazione per cercare di saperne di più sull'inversione magnetica.