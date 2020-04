Trovata una relazione tra inquinamento e stabilità politica nell'Inghilterra medievale

Un team di scienziati del Regno Unito ha messo in relazione i picchi di inquinamento dell’aria nell'Inghilterra medievale con la stabilità del governo e della monarchia.

Questa interessante scoperta è stata pubblicata sulla rivista Antiquity e mette in relazione due dati che, apparentemente, non hanno nulla a che fare tra di loro: l’inquinamento dell’aria nel medioevo e le beghe politiche dell’Inghilterra dell’epoca. Per elaborare il suo studio, l’Università di Nottingham ha, per prima cosa, estratto una lunga carota di ghiaccio delle Alpi, in una zone di confine tra l’Italia e la Svizzera, che ha analizzato livello per livello. La carota estratta aveva una lunghezza di circa 72 metri e, per semplicità, possiamo immaginare questo lungo pezzo di ghiaccio come formato da vari livelli o strati.

Ogni livello di ghiaccio si è formato in un periodo storico diverso ed ha una diversa concentrazione di gas al suo interno. Analizzando i livelli che corrispondono al periodo del medioevo (l’intervallo di tempo preso in esame è compreso tra il 1170 e il 1216 d.c.) gli scienziati hanno notato che vi era una correlazione tra i picchi di inquinamento da piombo ed alcuni eventi storici importanti per il regno britannico. L’Inghilterra estraeva dalle miniere molto piombo che usava per la costruzione di edifici imponenti. Quando, in un determinato periodo storico, vi erano dei picchi di inquinamento di piombo, si è notato che il governo inglese era stabile ed il regno “tranquillo” e, in contemporanea, il piombo veniva estratto in grande quantità per la costruzione di edifici.

Viceversa, dallo studio della carota si è visto che i momenti di instabilità del regno coincidevano con basse concentrazioni di inquinamento da piombo a significare che il regno era in tumulto e non si utilizzava più tale materiale per la costruzione di edifici. Un altro esempio è dato dal fatto che picchi nella concentrazione di inquinamento da piombo coincidevano con la durata del regno di un particolare re e, quando questi moriva, la quantità di piombo precipitava, a significare che nel regno non vi era un potere forte che presiedeva alla costruzione di edifici importanti.