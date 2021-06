Trovata una scatola vichinga sigillata nel ghiaccio: questo è il suo contenuto

In Norvegia non sarà sicuramente raro ritrovare qualche manufatto vichingo, ma la scoperta che vi racconteremo oggi è stata davvero inaspettata. Lo scioglimento del ghiaccio lungo un passaggio di montagna della terra dei norvegesi ha portato alla luce centinaia di manufatti, inclusa una scatola di legno con il coperchio ancora al suo posto.

Il contenitore è stato aperto e al suo interno è stata trovata della cera d'api. La scatola di legno, in poche parole, conteneva una candela (così come potrete vedere in calce alla notizia). Una scoperta così "semplice" ci racconta una grande e interessante storia delle antiche popolazioni che si trovavano a passare da qui.

Il luogo è la zona di ghiaccio di Lendbreen, situata a Oppland Country (Norvegia), ed è stata scoperta per la prima volta dagli archeologi nel 2011, rivelando ancora oggi agli esperti una storia vecchia 1.200 anni. Il ghiaccio ha preservato oggetti organici fatti di legno, pelle, osso e lana, mentre il riscaldamento globale li rende visibili agli archeologi.

Sono stati trovati tantissimi oggetti: lance vichinghe, una tunica di lana, racchette da neve per cavalli, guanti, scarpe, bastoni da passeggio, coltelli, guinzagli per cani e persino i resti di un cane. Ovviamente non dimentichiamoci della scatola, descritta dagli esperti che hanno effettuato il ritrovamento come "una delle scoperte più fantastiche scoperte dal ghiaccio".

La datazione al radiocarbonio colloca la scatola tra il 1475 d.C. e il 1635 d.C., utilizzata dai contadini per trasportare le candele dalle loro fattorie principali alle loro fattorie estive. Così quanto si legge da un post della loro pagina Facebook: "Gli agricoltori spostavano il bestiame dalle loro fattorie di origine ai pascoli estivi per pascolare. [...] Questa pratica massimizzava le risorse limitate di un paese freddo, boscoso e montuoso, dando agli agricoltori l'accesso ad aree di pascolo più grandi".

Sebbene la scoperta non contenga oro o altri bene preziosi, si tratta di una grande scoperta che ci racconta una storia davvero incredibile.