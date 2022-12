La sequenza di Fibonacci è una seria di numeri che affascina da molto tempo scienziati e matematici di tutto il mondo. Si tratta, infatti, di un rapporto ben preciso (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 e così via, all'infinito) che corrisponde a vari schemi trovati in natura, dal vortice dei semi di una pigna alla curva di una conchiglia.

Fondamentalmente, ogni numero intero è la somma dei due numeri precedenti. Il rapporto tra i numeri nella sequenza di Fibonacci è spesso chiamato rapporto aureo o numero aureo (indicato dal numero irrazionale 1,6180339887...). I rapporti dei numeri di Fibonacci successivi si avvicinano al rapporto aureo man mano che i numeri si avvicinano all'infinito.

Ecco dove può essere trovata la sequenza di Fibonacci in natura:

Semi, pigne, frutta e verdura : prendiamo ad esempio un girasole. La serie di semi al centro di questo fiore mostra quelli che sembrano motivi a spirale che si curvano a sinistra e a destra... quella è la sequenza di Fibonacci! Lo stesso può essere osservato in pigne, ananas, broccoli romani e tanto altro;

: prendiamo ad esempio un girasole. La serie di semi al centro di questo fiore mostra quelli che sembrano motivi a spirale che si curvano a sinistra e a destra... quella è la sequenza di Fibonacci! Lo stesso può essere osservato in pigne, ananas, broccoli romani e tanto altro; Fiori e rami : alcune piante esprimono la sequenza di Fibonacci nei loro punti di crescita, mentre negli alberi è possibile osservarla nei punti in cui si formano o si dividono i rami. Inoltre, se contiamo il ​​numero di petali di un fiore, spesso si troverà che il totale è uno dei numeri della sequenza di Fibonacci;

: alcune piante esprimono la sequenza di Fibonacci nei loro punti di crescita, mentre negli alberi è possibile osservarla nei punti in cui si formano o si dividono i rami. Inoltre, se contiamo il ​​numero di petali di un fiore, spesso si troverà che il totale è uno dei numeri della sequenza di Fibonacci; Tornado : i sistemi di tempeste come uragani e tornado spesso seguono la sequenza di Fibonacci;

: i sistemi di tempeste come uragani e tornado spesso seguono la sequenza di Fibonacci; Api: i numeri di Fibonacci esprimono l'albero genealogico delle api.

Come mai così tanti schemi naturali riflettono la sequenza di Fibonacci? Gli scienziati ne discutono da secoli, visto che può essere datata indietro nel tempo fino al 200 a.C., ma la correlazione potrebbe essere solo una coincidenza, mentre in altre situazioni il rapporto esiste perché quel particolare modello di crescita si è evoluto come il più efficace.