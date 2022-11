È stata trovata una nuova specie di tardigrado in un luogo inatteso

I tardigradi sono delle creature davvero incredibili, grazie ai loro "superpoteri" che gli hanno fatto guadagnare il soprannome di animale più resistente della Terra. Proprio recentemente, infatti, dei ricercatori hanno trovato una nuova specie nelle dune di sabbia del Rokua National Park in Finlandia.

Prima d'ora conoscevamo solo quattro specie, mentre questa (la quinta) è caratterizzata da zampe e artigli che sono adattamenti per la vita nella sabbia e nel suolo. È stata chiamata Macrobiotus naginae, nome che i fan di Harry Potter potrebbero aver trovato familiare perché prende il nome da Nagini, il serpente di Lord Voldemort.

In questo luogo gli "orsetti d'acqua" vengono mangiati dalle lumache Arianta arbustorum. In un secondo studio, i ricercatori sono stati in grado di recuperare tardigradi vivi dalle feci di un quarto delle lumache che hanno trovato, fornendo la prima prova diretta che sono capaci di resistere al viaggio attraverso il sistema digestivo di queste striscianti creature.

Adattarsi a sopravvivere alla digestione all'interno del corpo delle lumache potrebbe tornare molto utile a questi piccoli animali perché potrebbero utilizzarle come "passaggio" per colonizzare altre zone. "In due giorni una lumaca potrebbe percorrere 10 metri", si legge in una dichiarazione sulla scoperta. "Questa è una distanza considerevole per un organismo inferiore a 1 millimetro."

