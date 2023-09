Trovata una nuova specie di umano? In Cina rinvenuto uno strano teschio

Nella provincia dell'Anhui, nell'est della Cina, gli archeologi hanno fatto una scoperta sorprendente nella grotta di Hualongdong. Tra i 16 fossili ominidi rinvenuti, uno ha particolarmente colpito l'attenzione degli studiosi: il cranio denominato Hualongdong 6, o HLD6.

Questo reperto comprende una mandibola quasi completa, una parte del cranio e alcune ossa delle gambe. Ciò che rende HLD6 così affascinante è la sua straordinaria combinazione di tratti. Sebbene presenti molte somiglianze con gli esseri umani moderni, manca di un vero mento, caratteristica distintiva dell'Homo sapiens, suggerendo una maggiore somiglianza con i nostri antichi parenti ominidi.

Questo cranio ha circa 300.000 anni, un periodo antecedente all'emergenza degli esseri umani moderni in Asia orientale. HLD6 presenta una "mosaico" di tratti tipici sia dell'H. sapiens che degli ominidi antichi, rendendolo un individuo davvero unico che potrebbe prefigurare le forme umane moderne successive.

Alcuni cranii con "morfologie a mosaico" trovati in Cina sono stati precedentemente attribuiti ai Denisovani, una misteriosa "specie sorella" degli esseri umani. Tuttavia, data l'unicità di HDL6, gli studiosi ritengono che possa appartenere a "una terza linea" che non è né H. erectus né Denisovano ma vicina filogeneticamente all'H. sapiens.

Per ora, non ci sono prove sufficienti per trarre una conclusione definitiva. Per collocare l'ominide di Hualongdong nell'albero genealogico umano (a proposito, ecco il più grande mai visto), gli archeologi avranno bisogno di ulteriori ricerche e, ancora meglio, della scoperta di altri fossili simili.