È stata trovata una spiegazione per questo misterioso bagliore rosso nel mare

No, non si tratta di un portale che collega il Sottosopra di Stranger Things, così come scrivono i nostri esimi colleghi di Futurism, ma un fenomeno che si verifica qualche volta nell'Oceano Pacifico e che è stato catturato da marinai e altri uomini di mare che si trovavano di passaggio. Non è un portale per un altro mondo, ma allora cos'è?

Solo barche da pesca. A rispondere alla domanda è stato il dottor Neil Jacobs, un importante esperto di modelli meteorologici. Lo scienziato ha affermato che le luci rosse sono spesso utilizzate sulle barche che pescano il Saury del Pacifico (Cololabis saira), un pesce conosciuto più comunemente con il nome di luccio sgombro (ben diverso dal luccio alligatore).

In poche parole, queste barche utilizzano la luce rossa per catturare questa creatura. "Erano pescherecci commerciali", ha dichiarato Jacobs a Jeanne Moos della CNN. Il ricercatore ha dato una spiegazione semplice ma razionale cercando nei database le posizioni di queste navi e triangolando gli avvistamenti delle persone: il tutto combaciava perfettamente.

Purtroppo questi metodi di pesca non sempre sono del tutto leciti e molti se ne approfittano; non per niente nella regione si catturano sempre meno C. saira. Insieme a questi problemi, nel 2021 le autorità giapponesi erano preoccupate che Cina e Taiwan non avrebbero seguito le nuove normative sulla pesca del luccio sgombro.

Il fenomeno delle luci rosse è stato spiegato, ma purtroppo quello della stupidità umana non ancora. A proposito, ma perché i lanci di SpaceX fanno diventare il cielo rosso?