Trovata una stella da record nella Via Lattea: vecchia quasi quanto l'Universo

A circa 35.000 anni luce nella nostra galassia, gli astronomi hanno trovato una stella gigante rossa, chiamata SMSS J160540.18-144323.1, con i livelli di ferro più bassi di qualsiasi stella mai analizzata nella Via Lattea.

"Questa stella incredibilmente anemica, che probabilmente si è formata poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang, ha livelli di ferro 1.5 milioni di volte inferiori a quelli del Sole", ha spiegato l'astronomo Thomas Nordlander, dell'ARC Centre of Excellence for All Sky Astrophysics in 3 Dimensions.

L'Universo primordiale era sprovvisto di metalli pesanti. Le prime stelle a brillare nel cosmo erano costituite principalmente da idrogeno ed elio e si pensava che fossero molto massicce, calde e di breve durata.

Queste sono chiamate "stelle di popolazione III" e non sono mai state osservate. Alla fine della loro vita, culminando in spettacolari supernove, questi immensi astri distribuirono nell'Universo i metalli pesanti prodotti dalle reazioni nucleari del loro interno.

Più ferro ha un stella, e più è giovane. Ad esempio, sappiamo che il Sole è di circa 100.000 generazioni dopo il Big Bang. Tuttavia, perfino nella nostra galassia esistono stelle con una bassa metallicità, e uno di questi oggetti è 2MASS J18082002–5104378 B, il precedente detentore del record, con livelli di ferro inferiori 11.750 volte quelli del Sole.

SMSS J160540.18–144323.1, la stella più vecchia trovata nella nostra galassia, potrebbe essersi creata da una stella 10 volte più grande del Sole, diventata una stella di neutroni che ha prodotto, infine, una supernova relativamente debole.

La stella potrebbe essere uno dei primi esponenti della popolazione II, ma sta attualmente "morendo". Il corpo celeste è infatti una gigante rossa e si trova nello stato finale della sua vita.