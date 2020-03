Trovata la struttura elettronica di una molecola che esiste in 126 dimensioni

Sono passati 200 anni dalla scoperta delle molecole, da parte di Michael Faraday; solo ora i chimici sono riusciti a determinare la complessa struttura elettronica del benzene. Questo non solo risolve un dibattito aperto dagli anni 30, ma ha anche importanti applicazioni nello svilupp di materiali a base di benzene.

La struttura atomica del benzene è ben compresa: è un anello di sei atomi di carbonio, con se atomi di idrogeno, ognuno legato a un carbonio.

Il vero problema è che possiede 42 elettroni.

"La funzione matematica che descrive gli elettroni del benzene ha 126 dimensioni," spiega il chimico Timothy Schmidt, dell'ARC Centre of Excellence in Exciton Science. "Questo significa che è funzione di 126 coordinate, tre per ogni elettrone. Gli elettroni non sono indipendenti e quindi non possiamo dividerle in 42 funzioni indipendenti tridimensionali. La risposta data dai computer non è di facile interpretazione per gli esseri umani, abbiamo dovuto trovare un modo per capirla."

Quindi per descrivere la struttura elettronica del benzene abbiamo bisogno di 126 dimensioni, una cosa non facile ed è il motivo per cui c'è voluto così tanto tempo per trovarla. Ci sono due scuole di pensiero sulla struttura del benzene: la teoria dei legami di valenza, con elettroni localizzati; la teoria degli orbitali molecolari, con elettroni delocalizzati.

"L'interpretazione della struttura elettronica in termini di orbitali elettronici ignora il fatto che la funzione d'onda è antisimmetrica per scambio degli elettroni," scrivono i ricercatori nel loro studio. "Tuttavia gli orbitali molecolari non forniscono una descrizione intuitiva della correlazione tra elettroni."

Il team ha utilizzato una tecnica sviluppata recentemente: campionamento dinamico di Voronoi Metropolis. Successivamente hanno sviluppato un algoritmo per visualizzare la funzione d'onda di un sistema con molto elettroni. Lo studio della chimica tramite computer è diventato sempre più importanti, sono stati sviluppati anche intelligenze artificiali in grado di creare nuove molecole.

Questo ha permesso di separare le dimensioni degli elettroni nei "diagrammi di Voronoi", ognuno corrispondente a una funzione e ha permesso di mappare la funzione d'onda in 126 dimensioni.

Quello che hanno trovato è molto strano.

"Ci sono elettroni con un doppio legame di spin dove ci aspettiamo dei legami singoli, e viceversa." dice Schmidt. "Questo non è quello che la chimica pensa sul benzene."

L'effetto è una riduzione generale dell'energia della molecola, il che la rende più stabile.