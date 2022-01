É stata trovata una nuova 'Super-Luna' fuori dal Sistema Solare ed è enorme

Sono stati confermati più di 4.000 pianeti nell'Universo, ma non abbiamo trovato nessuna luna. Considerando che nel nostro Sistema Solare ci sono più satelliti che pianeti, la proporzione dovrebbe valere anche per i pianeti che si trovano nell'Universo. Tuttavia, per ovvie ragioni, non abbiamo ancora trovato nulla... fino ad ora.

Una luna sembra essere stata scoperta nel 2017 dal team Cool Worlds della Columbia University che ha segnalato un oggetto delle dimensioni di un pianeta che sembrava essere associato a un pianeta ancora più grande. Ora all'interno della rivista Nature Astronomy, lo stesso team ha annunciato di aver condotto una nuova scoperta.

Questa "esoluna" sembrerebbe orbitare attorno a Kepler 1708b, un pianeta che si trova a 5.500 anni luce di distanza da noi. Se dovesse essere reale, la luna verrebbe chiamata Kepler 1708b-i. Questo corpo celeste ha un raggio 2,6 volte quello terrestre, il che lo rende un probabile mondo gassoso piuttosto che un oggetto roccioso (a proposito, sapete che qualche tempo fa è stato scoperto il primo pianeta che orbita intorno a tre stelle?).

Una luna così grande è difficile da pensare, ma secondo gli esperti Kepler 1708b-i potrebbe essere stato un pianeta a sé stante, catturato dopo un incontro ravvicinato con il pianeta Kepler 1708b. Un tale evento è improbabile, ma considerando tutti i sistemi che esistono nell'Universo non si tratta di qualcosa di impossibile.

"Potrebbe essere solo un errore dei dati, dovuto alla stella o al rumore strumentale", ha affermato il professor Eric Agol dell'Università di Washington, che non è stato coinvolto nello studio. La conferma richiederà l'uso del telescopio Hubble (che recentemente ha raggiunto il record di 1 miliardo di secondi) o forse in futuro del James Webb; le possibilità però si verificheranno soltanto ogni due anni, durante l'allineamento di questo sistema.