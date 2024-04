È stata trovata la prima super-Terra ad avere una caratteristica come la Luna

Un mondo dove il sole non tramonta mai su un emisfero e l'oscurità regna eterna sull'altro, un pianeta dove il confine tra luce e ombra rimane immutabile. Questa non è la trama di un racconto di fantascienza, ma la realtà di Kua'kua, una super-Terra situata in una danza celeste unica con la sua stella, Batsũ̀.

La particolarità di Kua'kua (nome dato in onore della lingua dei Bribri, un popolo indigeno della Costa Rica) risiede nella sua rotazione sincronizzata con l'orbita attorno alla propria stella, fenomeno conosciuto come blocco mareale, che relega un emisfero del pianeta in un'eterna luce diurna e l'altro in una perenne notte.

La scoperta, portata alla luce da un team internazionale di ricercatori, si avvale delle osservazioni del telescopio Spitzer per sondare i misteri di Kua'kua, la cui superficie sembra contraddire le aspettative. Nonostante la vicinanza alla propria stella, il pianeta non mostra i segni del surriscaldamento che caratterizzerebbero un corpo celeste in rotazione, suggerendo invece che possa essere bloccato marealemente, con una faccia sempre rivolta verso la stella e l'altra sempre nascosta nell'ombra (sapete che è stata trovata una Super Terra in grado di ospitare la vita?).

Il confronto con il nostro Sistema Solare evoca immagini della Luna e di Mercurio, corpi celesti le cui superfici sono state scurite e modellate dall'esposizione allo spazio. Kua'kua, con il suo volume circa 2,3 volte quello della Terra, si propone come un analogo extraterrestre, sebbene la presenza di un'atmosfera, seppur tenue, rimanga un'incognita.

Le osservazioni future, affidate a telescopi di nuova generazione come il James Webb Space Telescope, promettono di svelare ulteriori segreti di questo pianeta enigmatico.

