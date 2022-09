È stata trovata una Super-Terra in grado di ospitare la vita

Nell'immensa vastità (quasi) infinita della nostra galassia le scoperte sono all'ordine del giorno, ma sono rare quelle riguardanti l'abitabilità di un pianeta, nonostante ci siano 300 milioni di luoghi adatti. Proprio per questo motivo la notizia del ritrovamento di una Super-Terra ha avuto una così grande cassa di risonanza.

Per definizione, si sta parlando di un corpo celeste con una massa compresa tra 1,9–5 e 10 masse terrestri. A comunicarci ciò è stato un team di scienziati internazionali che ne ha trovati addirittura due, più grandi della Terra ma più piccoli di giganti ghiacciati come Nettuno e Urano, situati a soli 100 anni luce di distanza da noi.

I due corpi celesti orbitano intorno a una piccola stella nana fredda chiamata SPECULOOS (Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars), la nomenclatura dei telescopi situati in Cile e Spagna che sono stati utilizzati per trovare l'astro, e si chiamano rispettivamente LP 890-9b - grande circa il 30 percento in più della Terra - e SPECULOOS-2c che è circa il 40 per cento più grande del nostro pianeta.

Quest'ultimo, in particolare, sembra essere abitabile secondo un nuovo articolo pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics. Il mondo è circa 10 volte più vicino rispetto a Mercurio attorno al nostro Sole; tuttavia "la quantità di irraggiamento stellare che riceve è ancora bassa e ciò potrebbe consentire la presenza di acqua liquida sulla superficie del pianeta, a condizione che abbia un'atmosfera sufficiente", ha affermato nel comunicato stampa Francisco Pozuelos, coautore principale dello studio presso l'Istituto di astrofisica dell'Andalusia.

Insomma, a quanto pare stiamo trovando numerose Super-Terre potenzialmente abitabili all'interno della nostra galassia, ma per visitarle ci vorrà ancora molto (troppo!) tempo.