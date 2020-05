È stata trovata una super-Terra con un'orbita molto simile a quella del nostro pianeta

Ci sono tantissimi mondi nel nostro Universo e, man mano che la tecnologia migliora, ne verranno scoperti pian piano sempre di nuovi. Recentemente, infatti, alcuni ricercatori sospettano di aver identificato un nuovo affascinante pianeta grazie a un modo molto particolare.

Il mondo presenta alcune somiglianze con il nostro pianeta, ma anche alcune differenze nette. In termini di dimensioni, gli scienziati ritengono che il mondo sia circa quattro volte la massa terrestre e la sua stella sembra essere una nana rossa, forse anche una nana bruna. Il mondo compie un giro intorno il suo astro ogni 617 giorni terrestri, e la sua orbita è posizionata in modo molto simile a quella della Terra e di Venere.

Il pianeta alieno non è stato trovato utilizzando i metodi convenzionali, ma grazie a un fenomeno chiamato "microlente gravitazionale". L'effetto in questione avviene quando degli oggetti enormi deformano lo spazio circostante. Quando un oggetto enorme e un bersaglio si allineano nel modo giusto per essere visto dalla Terra, l'oggetto enorme deforma la luce emessa dal bersaglio, ingrandendolo.

Per trovare questo nuovo pianeta, gli scienziati hanno combinato osservazioni raccolte da due strutture. L'impresa ha richiesto un'analisi approfondita di cinque giorni di dati per isolare cinque ore di osservazioni. La stella del sistema osservato è un un decimo della massa del nostro Sole, mentre il pianeta può essere considerato una super-Terra o un sub-Nettuno.