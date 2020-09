Tomba di un guerriero vichingo di 1.100 anni fa ci racconta una storia molto particolare

In Norvegia i ritrovamenti di tombe di vichinghi sono - in un certo senso - comuni. Tuttavia, un fatto che non si vede molto spesso è stato riscontrato in una tomba di 1.100 anni di un guerriero vichingo: la spada d'acciaio del guerriero è stata collocata in un punto insolito, sul lato sinistro.

Una teoria è che i vichinghi percepissero l'aldilà come un'immagine speculare del mondo reale, quindi chiunque abbia seppellito questo guerriero potrebbe averne tenuto conto, secondo Raymond Sauvage, responsabile del progetto dello scavo e archeologo presso il Museo dell'Università norvegese della scienza e della tecnologia.

Seguendo gli schemi di questa teoria possiamo sapere tante cose sul defunto: il guerriero sarebbe stato mancino e avrebbe indossato la spada al fianco destro, la sua arma - lunga 80 centimetri -era semplicemente sepolta su quello che sarebbe stato il suo lato "specchio". "Di solito, le spade nelle tombe vichinghe sono posizionate sul lato destro", continua Sauvage. "Normalmente, un guerriero porta la sua spada sul lato sinistro" in modo che possa essere estratta dalla mano destra.

Il fatto che i vichinghi seppellissero le loro spade sul lato opposto del corpo da dove venivano normalmente indossate, ha portato alcuni archeologi a pensare che i vichinghi credessero in un "mondo specchio" dell'aldilà. I vichinghi non erano gli unici a credere in questa convinzione speculare nell'aldilà. "Questa è una nozione che esiste in diverse credenze e religioni, nel tempo e nello spazio", sempre secondo Sauvage.

Gli archeologi hanno trovato questa tomba durante la costruzione di strade nel villaggio di Vinjeøra. Finora, le squadre hanno trovato 10 tumuli funerari che contengono circa 20 tombe. Un nuovo scavo ha rivelato che uno dei tumuli conteneva tre tombe: il guerriero sepolto con la spada posizionata a sinistra (e con tutte le sue armi, compreso uno scudo); una tomba con un'ampia ascia; e una sepoltura per cremazione con manufatti solitamente associati a sepolture femminili.

Questi tre individui sepolti erano molto probabilmente imparentati. "Il fatto che sia stato sepolto con un set completo di armi ci dice che questo era un guerriero, e ai tempi dei vichinghi e all'inizio del Medioevo, la maggior parte dei guerrieri erano uomini liberi che possedevano le proprie fattorie". Questa interpretazione si adatta al sito, una fattoria durante l'epoca vichinga, che durò dalla fine dell'VIII all'inizio dell'XI secolo.