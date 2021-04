E' stata trovata in Turchia un'arena romana dove i gladiatori erano soliti combattere

Un team di archeologi è riuscito a riportare alla luce i resti di un'antica arena romana di 1800 anni fa, nella provincia turca di Aydin. L'anfiteatro si trova in delle condizioni talmente ottime che è ancora possibile vedere, nel poco rimasto in superficie, i posti dove una volta i cittadini turco-romani erano soliti ammirare i gladiatori.

La reale scoperta di quest'arena è avvenuta nel 2020, ma, a seguito di una politica turca sempre più intransigente in merito agli scavi archeologici, gli esperti hanno dovuto aspettare per mesi un permesso speciale del Ministero della Cultura e del Turismo turco prima di poter iniziare gli studi sul campo.

Nel momento in cui si è dato il via ai lavori di pulizia intorno all'anfiteatro romano, è risultato subito palese a che età questo edificio risalisse: intorno al 200 d.C., quando l'Impero venne guidato dalla dinastia dei Severi (193-235 d.C.) - il cui capostipite fu Settimio Severo.

Questo edificio pubblico risiedeva in quella che allora era conosciuta come la città di Mastaura della grande provincia orientale dell'Asia. Proprio tra il II e il III secolo d.C. questo centro urbano poté fiorire economicamente, grazie alla lungimirante amministrazione degli ufficiali romani.

Ciò le consentì non solo di crescere da un punto di vista economico-commerciale, ma anche urbanistico. Vennero finanziati, infatti, svariati progetti pubblici, di cui ancora oggi rimangono le tracce archeologiche - come nel caso di quest'arena ritrovata.

L'aspetto singolare di queste nuove costruzioni era la loro incredibile resistenza, che ne ha consentito la sopravvivenza fino ad oggi, senza ingenti danni causati dal normale scorrere del tempo.

Gli archeologi che hanno riportato alla luce l'anfiteatro, infatti, non hanno avuto alcuna difficoltà a calcolare mediamente la sua grandezza e quante persone effettivamente poteva ospitare. Secondo le prime stime, tra i 15 e i 20 mila spettatori erano soliti guardare gli spettacoli dell'arena.

Se si considera che il Colosseo di Roma, costruito nel 70 d.C., ne poteva accogliere 50 mila, capiamo come quest'arena, relativamente più piccola, fosse in realtà un edificio imponente per una città minore come quella di Mastaura.

Tra l'altro, gli spettacoli con bestie selvagge o con i gladiatori erano cruenti tanto quelli del celebre Anfiteatro Flavio. Questo è stato ipotizzato dalla semplice osservazione dalle numerose e differenti stanze presenti, che dovevano ospitare un gran numero di combattenti.

La rarità di questo ritrovamento in un paese come la Turchia, o, più in generale, in tutta l'Asia Minore, di certo non passerà inosservata. E' già intenzione degli studiosi, infatti, preservare l'intero sito, restaurare ciò che è andato danneggiato e ricreare, a lavori conclusi, una mappa virtuale 3D da mettere a disposizione di tutta la comunità accademica.