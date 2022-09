Trovate 17 persone in un pozzo medievale: è stato un massacro antisemita

Secondo un nuovo studio, l’identità dei 17 cadaveri rinvenuti in un pozzo di Norwich, nel 2004, appartiene ad un gruppo di ebrei del Medioevo. Nello specifico, stiamo parlando di una comunità etnica ashkenazita, cioè composta dai discendenti di ebrei che avevano diffuso il credo nell’Europa settentrionale.

Il massacro ai danni dei giudaici si è risolto per mano dei crociati, nella città di Norwich nel 1190. Le ricerche approfondite sono state ostacolate da più fattori, in primis i dogmi religiosi, che impongono un ligio rispetto delle tombe ebraiche. Grazie però allo sforzo dei ricercatori, possiamo finalmente capire come si muovevano gli ashkenaziti, quando arrivarono in Europa e perché furono uccisi.

Le prime ossa sono state trovate nel 2004 durante gli scavi per la costruzione di un centro commerciale a Norwich. Con il beneplacito dell’interruzione dei lavori, gli archeologi sapevano che continuando a cercare avrebbero trovato qualcosa e così fu: il pozzo medievale contenente ben 17 cadaveri, di cui 11 bambini, si rivelò una scoperta tanto straordinaria quanto macabra.

"Non erano noti per essere ebrei quando sono stati portati alla luce", ha detto a WordsSideKick.com Mark Thomas, professore di genetica evolutiva umana all'University College London. I resti furono conservati al Norfolk Museums and Archaeology Service, ma non rimasero lì a lungo: i crescenti sospetti circa l’identità delle vittime, vista la coincidenza temporale con i massacri antisemiti da parte dei crociati, hanno spinto le comunità ebraiche a chiedere l’ennesimo spostamento dei corpi in un cimitero ebraico, nella periferia di Norwich, nel 2013.

Grazie ad analisi al radiocarbonio, sappiamo che le ossa risalgono all’XI o al XII secolo. Inizialmente, si pensava che i cadaveri appartenessero a persone affette da malaria e, per questo, furono eliminate rapidamente. Ora sappiamo che le 17 persone avevano tutti antenati genetici simili agli ebrei ashkenaziti di oggi. Il caso vuole che un uomo di chiesa del 1990, tal Ralph de Diceto, abbia descritto un massacro di ebrei a Norwich, nel suo Imagines Historiarum.

Secondo il cronista ecclesiastico, i cristiani, impegnati nella lotta contro i Saraceni per la conquista di Gerusalemme, avevano il timore di un eventuale insurrezione da parte degli ebrei:

"Di conseguenza, il 6 febbraio [nel 1190 d.C.] tutti gli ebrei che furono trovati nelle loro stesse case a Norwich furono massacrati; alcuni si erano rifugiati nel castello".

La Norwich medievale ospitava una fiorente comunità di ebrei dal 1137. Tale concentrazione giudaica potrebbe essere il frutto dell’azione di Guglielmo Il Conquistatore, che invitò gli ashkenaziti di Rouen, in Normandia, a stabilirsi in Inghilterra.

[Credito immagine: Giles Emery]