Sono state trovate 19 galassie nane con molta meno materia oscura del previsto

La maggior parte della massa di una galassia non si vede. Questa si chiama materia oscura, una ipotetica "sostanza" sconosciuta e invisibile che dovrebbe costituire quasi il 90% della massa presente nell'Universo. I ricercatori, però, hanno trovato 19 galassie nane che hanno molta meno materia oscura del previsto. Un mistero.

La scoperta, pubblicata il 25 novembre su Nature Astronomy, ha confuso ancora di più gli addetti ai lavori. "Non siamo sicuri del perché e di come si formino queste galassie", afferma Qi Guo, dell'Accademia cinese delle scienze di Pechino. "Questa nuova classe di insiemi stellari sta mettendo a dura prova la nostra capacità di spiegare tutte le galassie in un quadro coerente", aggiunge Kyle Oman, astrofisico dell'Università di Durham in Inghilterra (non coinvolto in questa ricerca).

Non è la prima scoperta di questo tipo; precedentemente erano state trovate due galassie di questo tipo. Per questo motivo, Guo e colleghi hanno scrutato il cosmo in cerca di altre somiglianze da studiare. Delle 324 galassie nane analizzate, 19 sembrano avere una grande quantità di materia oscura mancante.

Queste galassie sono tutte entro 500 milioni di anni luce dalla Terra e cinque si trovano in prossimità di altri gruppi di galassie. In questo specifico caso, notano gli scienziati, i loro vicini galattici potrebbero aver, in qualche modo ancora indefinito, sottratto la loro materia oscura. Tuttavia, le altre 14 galassie si trovano lontane da altri insiemi stellari.

Gli addetti ai lavori non sanno rispondere, almeno per adesso, a questo mistero. Una prova della complessità e della diversità di alcune strutture dell'Universo. Servono molti altri studi; studi che verranno condotti in futuro, grazie anche ai prossimi strumenti di nuova generazione.