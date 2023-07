Se trovate tutti gli animali nascosti in questa illusione ottica siete dei mostri

A prima vista, potrebbe sembrare solo un disegno astratto, un gioco di contrasti tra il bianco puro e il nero profondo. Ma c'è molto di più di quello che appare in questa immagine: riuscite a trovare tutti i 10 animali? Farcela non è per niente semplice, per questo motivo potrete considerarvi dei "mostri" dell'osservazione se doveste farcela!

Nascosti tra le linee e le forme, ci sono dieci animali che aspettano di essere scoperti. Non sono animali qualsiasi, ma creature del mondo selvaggio, abitanti di foreste, savane e giungle. Leoni, elefanti, giraffe, scimmie: ogni animale è un pezzo del puzzle, un tassello di questo safari nascosto (a proposito, trovate l'insetto in questa illusione ottica?).

Per trovarli, dovrete guardare oltre le linee e le forme, cercare di vedere l'immagine nel suo insieme. Dovete lasciare che i vostri occhi si adattino al disegno, che la vostra mente si abitui al gioco di contrasti. Potrebbe richiedere tempo e pazienza, ma una volta che inizierete a vedere gli animali, non potrete più smettere (un po' come cercare di trovare il cane in questa illusione).

Il Safari Nascosto è un viaggio attraverso la percezione visiva, un esperimento che mette alla prova la nostra capacità di osservazione, delle forme astratte, che metterà alla prova i vostri occhi. Di immagini del genere il web ne é pieno, e sono tante amate quanto odiate, soprattutto quando non si riesce a "completare" l'obiettivo ultimo.

Soprattutto quando la verità è nascosta proprio davanti ai nostri occhi.