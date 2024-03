Se trovate dei delfini spiaggiati fate attenzione a non fare questo!

Durante il corso dell'anno avvengono spesso degli spiaggiamenti di cetacei sulle spiagge italiane. Istintivamente siamo propensi ad aiutare questi animali, cercando di riportarli il più velocemente possibile a mare, ma non sempre questa strategia risulta funzionale.

Questa soluzione può infatti provocare diverse conseguenze negative negli animali, spesso già debilitati per colpa della disidratazione e per lo stordimento generale provocato dal ritrovarsi sulla terra ferma. Se vi trovate quindi nella situazione di assistere un cetaceo spiaggiato, fate attenzione a seguire dettagliatamente questi passaggi.

Per prima cosa, ricordatevi di chiamare i soccorsi. Chiamate quindi la capitaneria di Porto, i carabinieri, ma anche le associazioni ambientaliste come il WWF o Legambiente che possono aiutarvi nelle procedere di soccorso dell'animale. Durante la chiamata, ricordatevi anche di fornire il numero di animali spiaggiati e d'indicare di qual animale si sta parlando: delfini o balene? La differenza principale fra queste due animali sono ovviamente le dimensioni.

Fate poi in modo di allontanare gli animali domestici. Non solo perché rischiano di disturbare il cetaceo sofferente, ma anche perché di fronte a un animale spiaggiato hanno la tendenza di agitarsi e di attaccare quello che percepiscono come un pericolo. Nel far questo rischiano inoltre di farsi male a loro volta.

Dopo aver fatto ciò, cominciato ad idratare l'animale, gettando l'acqua di mare sulla sua schiena e sul suo corpo, visto che il maggior pericolo che corre un animale marino quando è spiaggiato è morire per colpa di un colpo di calore e di disidratazione.

Cercate poi di formare delle fila con i passanti, in arrivo dei soccorsi, in modo tale che sia più semplice gettare l'acqua sull'animale.

Non tentate mai di spostarlo in direzione delle onde. Spesso questi tentativi vanno infatti a vuoto, provocano maggior disturbo e nel caso in cui l'animale sia ferito rischiano di uccidere l'esemplare. Non improvvisatevi soccorritori, se non avete una esperienza specifica.

Date anche la possibilità all'animale di respirare. Non stategli troppo addosso e fate attenzione ai suoi movimenti. Un solo colpo di coda di un delfino di grosse dimensioni può infatti essere capace di ferirvi senza volerlo e non scattate foto con flash dinnanzi all'animale. Potrebbe rendervi più fighi su Instagram, ma contribuireste a disturbare un animale la cui vita è appesa a un filo.

Infine, non date da mangiare all'animale. Non fornitegli pesce né altro cibo. Solo gli specialisti sono in grado di capire se è il caso o meno di assisterli in tal modo, in quanto all'interno dello stomaco di diverse balene sono stati trovati tonnellate di plastica concausa degli spiaggiamenti.

Se vi trovate invece di fronte a uno spiaggiamento di massa, come è successo solo qualche anno fa in Australia, fate attenzione nel soccorrere gli esemplari che sembrano avere le maggiori possibilità di sopravvivere.