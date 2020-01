Trovate due 'super-Terre' potenzialmente abitabili e un 'Cold Neptune' da record

Esistono tantissimi esopianeti all'interno della nostra galassia e, scoperte del genere, saranno sempre più numerose in futuro. Recentemente, infatti, sono state scoperte due "super-Terre" potenzialmente abitabili e uno strano "Cold Neptune" da guinness dei primati.

I due mondi orbitano attorno alle stelle nane rosse GJ229A e GJ180, che si trovano rispettivamente a circa 19 anni luce e 39 anni luce dalla Terra. Le nane rosse, che costituiscono circa il 70% della popolazione stellare della Via Lattea, sono significativamente più piccole e più scure del Sole. Quindi, le "zone abitabili" di queste stelle si trovano molto più vicine.

Molte volte, però, i pianeti in orbita intorno a questi corpi celesti hanno una faccia bloccata verso la loro stella (la stessa cosa che accade con la Luna e la Terra), e ciò potrebbe limitare la loro abitabilità. Tuttavia, i nuovi pianeti scoperti, noti rispettivamente come GJ180 d e GJ229A c, orbitano abbastanza lontano da evitare questo spiacevole effetto. "GJ180 d è la super-Terra temperata più vicina a noi che non è chiusa alla sua stella, il che probabilmente aumenta la sua probabilità di essere in grado di ospitare e sostenere la vita", afferma il leader del team Fabo Feng, del Carnegie Institution for Science in una dichiarazione.

Come ha detto Feng, GJ180 d è una super-Terra, un mondo leggermente più grande del nostro; la massa del nuovo esopianeta è almeno 7.5 volte quella della Terra e completa un'orbita ogni 106 giorni. GJ229A c, invece, è grande 7.9 masse terrestri e completa un'orbita ogni 122 giorni. Gli astronomi non sanno ancora molto delle due scoperte, ma potrebbero impararne di più molto presto. La vicinanza dei pianeti al nostro sistema solare li rende ottimi obiettivi per strumenti futuri come il James Webb Space Telescope della NASA, che dovrebbe essere lanciato il prossimo anno.

Il "Cold Neptune" appena scoperto, GJ 433 d, non sembra essere un buon candidato per la vita, ma è interessante per altri motivi. Il pianeta, che è almeno 4.9 volte più massiccio della Terra, orbita attorno a una debole nana rossa a soli 29.5 anni luce dal nostro pianeta. "GJ 433 d è il pianeta simile a Nettuno più vicino, più largo e più freddo mai rilevato", dice Feng.

I ricercatori hanno fatto le nuove scoperte dopo aver rianalizzato i dati raccolti dall'European Southern Observatory's (ESO) e dall'Ultraviolet and Visual Echelle Spectrograph (UVES).