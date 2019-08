Trovate una falla di sicurezza in iPhone? Apple vi dà fino ad 1 milione di Dollari!

Apple ha aumentato gli importi offerti ai ricercatori di sicurezza che lavorano sul programma di bug bounty. Il colosso di Cupertino, infatti darà fino ad 1 milione di Dollari come ricompensa per rilevare difetti software negli iPhone. Si tratta di un record in quanto mai prima d'ora un'azienda aveva raggiunto questa cifra.

Come riportato dall'agenzia di stampa Reuters, si tratta di un cambio di rotta sostanziale rispetto al passato, in quanto fino ad ieri Apple aveva offerto delle ricompense solo ai ricercatori selezionati che cercavano di trovare difetti negli smartphone ed iCloud.

Giovedì, però, durante la conferenza annuale Black Hat di Las Vegas, la società ha dichiarato che avrebbe aperto il programma a tutti gli studiosi appassionati di sicurezza, aggiungendo alla lista dei software supportati anche macOS ed altri.

Il premio da 1 milione di Dollari si applica solo a coloro che riescono ad accedere da remoto al kernel dell'iPhone senza alcuna azione da parte del proprietario dello smartphone. In precedenza la ricompensa più alta era stata di 200 mila Dollari per alcuni bug da correggere tramite degli aggiornamenti.

Apple ha anche introdotto delle novità al processo di ricerca: qualche giorno fa abbiamo riportato la notizia che ad alcuni hacker sarà regalato un iPhone con il jailbreak quasi totalmente sbloccato. Durante la stessa conferenza è anche stata annunciata la scoperta di un sistema in grado di bypassare il Face ID.