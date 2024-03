Trovate in Italia delle tombe preromane con degli scheletri molto... 'particolari'

Lo studio è pubblicato sulla rivista PLOS ONE e tenta di far luce su delle insolite abitudini. In alcune sepolture scovate nei pressi di Verona, ci sono degli scheletri inattesi.

Se la romantica storia a Pompei non vi ha soddisfatto, ecco una nuova curiosità che ci giunge da epoche molto lontane. Durante gli scavi nel Seminario Vescovile, occupato dalla cultura cenomana (un popolo gallico) tra il III e il I secolo a.C., gli archeologi hanno rinvenuto un totale di 161 scheletri umani.

Di questi, 16 furono sepolti insieme ad animali interi o parti di animali come polli, maiali o mucche, trattandosi probabilmente di offerte per i defunti. Ma non è tutto.

L’attenzione dei ricercatori è stata attirata da quattro sepolture che contenevano resti di cani e cavalli, nessuno dei quali veniva tipicamente mangiato dagli antichi europei. Sono stati ad esempio trovati i resti di un cane sia vicino ad una bambina che ad un uomo di mezza età, e quelli di un intero cavallo accanto ad una donna di mezza età e ad giovane.

Nel tentativo di comprendere questa strana pratica antica, gli autori dello studio hanno condotto analisi genetiche sugli scheletri umani. Sorprendentemente, tuttavia, hanno scoperto che nessuno di coloro che furono sepolti con animali erano strettamente imparentati, escludendo così la possibilità che la tradizione appartenesse a una certa famiglia.

Allo stesso modo, i ricercatori non sono riusciti a identificare alcun modello alimentare o funerario chiaro che suggerirebbe una connessione tra queste peculiari sepolture. "Nel complesso, i nostri risultati indicano l'inadeguatezza di spiegazioni semplici e dirette per la variabilità funeraria osservata", concludono.

Di fronte a una tale mancanza di prove concrete, gli autori dello studio sono costretti a cercare spiegazioni analizzando le tradizioni e i costumi di altre pratiche antiche. Ad esempio, sottolineano che il culto del dio gallo-romano Epona, il cui nome deriva dalla parola celtica che indica il "cavallo", potrebbe venirci in aiuto.

"Un'associazione tra i resti del cavallo del Seminario Vescovile e il ruolo di Epona come guida che accompagna le anime appena decedute nell'aldilà è quindi una possibilità interessante", scrivono i ricercatori. Ma la spiegazione potrebbe essere ancora più articolata.

Allo stesso tempo, infatti, i ricercatori sottolineano come gli scheletri sepolti accanto ai cavalli presentino anche segni di fratture ossee, il che potrebbe indicare che queste persone erano in realtà cavalieri che sono stati sepolti insieme ai loro destrieri preferiti. Discorso diverso meritano invece i cani.

Gli autori affermano che questo particolare animale veniva regolarmente associato agli inferi dalle culture antiche, ragion per cui non ci sarebbe nulla di particolarmente "strano" in queste sepolture. Come ipotesi alternativa, i cani potrebbero semplicemente essere stati gli amati animali domestici dei proprietari, dai quali non volevano di certo separarsi.

Sebbene non si tratti delle scoperta di una nuova lingua su una mano di bronzo, parliamo di uno scavo decisamente interessante che lascia ampio spazio a varie interpretazioni.