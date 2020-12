Sono state trovate microplastiche all'interno della placenta umana: è la prima volta

Le microplastiche sul nostro pianeta sono state trovate davvero ovunque: sopra le cime più alte delle montagne solitarie fino al punto più profondo dell'oceano. Il materiale è stato recentemente trovato perfino all'interno della placenta umana.

In un nuovo studio pubblicato su Environment International, 12 piccoli pezzi di plastica colorata, tutti di dimensioni comprese tra 5 e 10 micrometri, provenivano da quattro placente di sei madri. Quattro dei frammenti sono stati trovati in tessuti appartenenti al lato materno della placenta, mentre cinque sono stati identificati più vicino al feto.

Tre, invece, sono stati trovati incorporati nella sottile membrana che forma un muro attorno al liquido amniotico. Non è ancora chiaro se una qualsiasi di queste particelle costituisca un qualche tipo di rischio per la salute di un futuro nascituro. Senza alcun dubbio gli scienziati avranno bisogno di altre future ricerche per rispondere a una domanda del genere.

Tuttavia, la loro sola presenza in una parte così sensibile del corpo umano è profondamente preoccupante. Fortunatamente, tutti i bambini partoriti dopo lo studio sembravano essere perfettamente sani. Insomma, sicuramente uno studio che dovrebbe farci aprire gli occhi sul nostro uso spropositato di questo materiale che ha colonizzato un intero pianeta.



Senza dimenticare delle cinque grandi isole di spazzatura (perlopiù plastica) grande come gli USA.