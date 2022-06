Per la prima volta trovate microplastiche nella neve dell'Antartide

La neve dell'Antartide un tempo era incontaminata e libera della nefasta influenza umana. Tali giorni, però, sono finiti perché per la prima volta sono state trovate delle microplastiche nella candida neve di questo estremo e freddo luogo. Questa è una duplice cattiva notizia.

Il motivo è semplice: oltre a testimonianza del fatto che la plastica stia giorno dopo giorno invadendo ogni luogo, questi micro frammenti potrebbero accelerare lo scioglimento della neve e del ghiaccio nell'area.

Così com'è stato riportato sulla rivista The Cryosphere, gli scienziati dell'Università di Canterbury in Nuova Zelanda hanno analizzato la neve fresca da 19 siti nella regione dell'isola di Ross in Antartide e hanno trovato particelle di plastica in ogni campione. Un litro di neve sciolta conteneva circa 29 particelle di microplastica, molte delle quali erano PET, la plastica comunemente usata per realizzare bottiglie di bevande e vestiti.

"È incredibilmente triste, ma trovare microplastiche nella neve fresca dell'Antartide evidenzia l'entità dell'inquinamento da plastica anche nelle regioni più remote del mondo", ha affermato in una nota Alex Aves, autore principale dello studio e dottorando dell'Università di Canterbury. "Dagli studi pubblicati negli ultimi anni abbiamo appreso che ovunque cerchiamo microplastiche disperse nell'aria, le troviamo".

Questi minuscoli pezzi sono stati trovati perfino all'interno del sangue umano o nelle cime più alte del mondo e sentiremo parlare di loro sempre più spesso. "Le microplastiche di colore scuro sono probabilmente efficienti nell'assorbire la radiazione solare rispetto ai colori più chiari e sono particolarmente preoccupanti nella criosfera in quanto possono accelerare lo scioglimento", si legge infine nello studio.