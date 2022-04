Sono state trovate delle nuove cellule 'nascoste' nei polmoni molto utili

In un nuovo studio pubblicato online il 30 marzo sulla rivista Nature, gli scienziati riportano di aver trovato un nuovissimo tipo di cellula, chiamata "cellula secretoria delle vie aeree respiratorie (RAS)", che si nasconde all'interno dei labirintici passaggi dei polmoni umani.

In base a quanto affermato, quest'ultime hanno un ruolo vitale nel mantenere il corretto funzionamento del sistema respiratorio e potrebbero anche ispirare nuovi trattamenti per invertire gli effetti di alcune malattie legate al fumo. Le cellule possono essere trovate nei bronchioli, che sono pieni di alveoli, ovvero le sacche d'aria che scambiano ossigeno e anidride carbonica con il flusso sanguigno.

Le RAS svolgono due funzioni principali nei polmoni. Innanzitutto secernono molecole capaci di mantenere il rivestimento fluido lungo i bronchioli, massimizzando l'efficienza dei polmoni. Inoltre possono fungere da cellule progenitrici per le cellule alveolari di tipo 2, capaci di secernare una sostanza chimica utilizzata in parte per riparare altri alveoli danneggiati.

Queste cellule possono svolgere un ruolo chiave nelle malattie legate al fumo, come ad esempio la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), che ha sintomi simili all'asma, ed è fatale per 3 milioni di persone in tutto il mondo all'anno. Secondo quanto affermato, le cellule RAS dovrebbero prevenire, o almeno alleviare, gli effetti della BPCO riparando gli alveoli danneggiati.

"Non sappiamo davvero se questa scoperta possa portare a una potenziale cura per la BPCO", ha dichiarato l'autore senior dello studio Edward Morrisey, professore presso la Perelman School of Medicine dell'Università della Pennsylvania. "Tuttavia, poiché la BPCO è una malattia di cui sappiamo molto poco, qualsiasi nuova intuizione dovrebbe aiutare il campo a iniziare a pensare a nuovi approcci terapeutici capaci di portare a trattamenti migliori".