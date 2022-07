Trovate particelle radioattive in mare: questo è l'inizio di una nuova era

Dopo aver trovato dei residui di particelle radioattive nei sedimenti marini dell'Oceano Pacifico nord-occidentale, possiamo dare l'inizio ufficialmente a una nuova era: l'Antropocene, un'epoca geologica in cui noi come specie abbiamo iniziato ad avere un impatto significativo sugli ecosistemi del pianeta. E no, non è una bella notizia.

In uno studio pubblicato su Scientific Reports che ha esaminato i coralli e i sedimenti marini, i ricercatori hanno trovato isotopi del plutonio; non sorprende di certo, perché in questa zona vicino al Giappone negli anni '50 venivano effettuati i test atomici. A proposito, ecco tre abbominevoli test condotti nell'Atollo Bikini.

Sulla base delle loro misurazioni, gli autori dell'articolo stimano che l'Antropocene sia iniziato nel 1954 e sono fiduciosi sull'affidabilità delle registrazioni dei sedimenti trovati nella baia di Beppu. "I sedimenti vicino alla costa provenienti da ambienti anossici del fondale marino preservano gli strati e sono uno dei migliori archivi per la registrazione dei cambiamenti nel clima locale e globale", sostengono gli autori dello studio.

Perfino gli scheletri dei coralli mostravano prove di questa contaminazione nucleare, un dato che permette facilmente di ricostruire la sequenza temporale della contaminazione del sedimento. "Durante il periodo in questione, tre tonnellate di plutonio sono state rilasciate nel mare e nell'atmosfera, ma si sono disperse in lungo e in largo. Quindi, stiamo effettivamente cercando firme incredibilmente piccole", affermano infine gli addetti ai lavori.

