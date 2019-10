Trovate sul Play Store di Android 172 app dannose con 335 milioni di download

Un nuovo rapporto del ricercatore di sicurezza Lukas Stefanko ha fatto il punto sulle applicazioni dannose presenti su Google Play Store di Android. In totale, sono state scoperte 172 app dannose, con oltre 335 milioni di download.

Sebbene il rapporto sia stato pubblicato a Settembre, è probabile che i download siano stati effettuati anche nei mesi precedenti, ma ad essere indicativo è il numero totale di installazioni da parte degli utenti.

Lo studio arriva a qualche mese di distanza dall'allarme lanciato da Trend Micro ad Agosto, secondo cui alcune app contenenti adware erano state scaricate 8 milioni di volte.

E proprio l'adware è stato il principale vettore dell'attacco, come mostriamo nella tabella presente in calce. Stefanko ha trovato 48 applicazioni che hanno totalizzato 300 milioni di installazioni, contenenti adware, seguite dalla sottoscrizione non voluta di abbonamenti, che si sono fermate a 20 milioni di download.

Seguono le app con annunci nascosti, che rappresentano una fonte di guadagno sempre stabile per gli sviluppatori: complessivamente sono state trovate 57 applicazioni con 14,5 milioni di installazioni, mentre la tecnica degli SMS a pagamento è stata trovata in 24 applicazioni con 472 mila download.

Interessante anche notare come il phishing da carta di credito sia attribuito solo a due applicazioni, sarebbero state scaricate circa 200 volte.

Qualche settimana fa Wandera aveva scoperto 2 app dannose con 1,5 milioni di download.