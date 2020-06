Trovate le prime prove dell'addomesticazione delle renne in Siberia

Nella regione di Yamal nella Siberia artica, con l'aiuto dei pastori di renne indigeni chiamati Nenci, dei ricercatori hanno portato alla luce dei manufatti di un copricapo utilizzato circa 2.000 anni fa per l'addomesticazione delle renne. Lo studio, offre un'opportunità unica per esaminare il cambiamento degli animali attraverso la selezione.

L'addomesticamento di animali da lavoro, può indurre cambiamenti genetici e fenotipici. "Precedenti studi hanno suggerito che l'addomesticamento delle renne sia iniziato solo poche centinaia di anni fa nel nord Europa, forse già nell'XI secolo nella Siberia settentrionale, sulla base di prove di cambiamenti genetici nelle renne", sottolinea il dott. Robert Losey, ricercatore del dipartimento di antropologia dell'Università di Alberta. "Tuttavia, molti sospettano da tempo che l'addomesticamento sia iniziato molto prima."

Così, per cercare di delineare una corretta scala temporale, i ricercatori si sono concentrati su due gruppi di oggetti provenienti da tre siti della regione di Yamal: Ust’-Polui, Iarte VI e Tiutei-Sale I; pezzi di corna a forma di L simili a parti di un copricapo moderno indossati dalle renne quando trainano le slitte.

Altri manufatti di questi siti includono frammenti di slitte "costruite" e vari oggetti correlati. "Dopo aver esaminato le parti del copricapo, i Nenci hanno concluso che dovevano essere utilizzati per l'addomesticamento, dal momento che sarebbero stati troppo scomodi da indossare a lungo per le renne", continua lo studioso. "L'addomesticamento è una relazione uomo-animale che coinvolge pratiche, materiali, socializzazione e, come evidenziamo qui, asservimento", concludono infine gli esperti.