Trovate forse le prime prove di un meteorite che ha colpito la Terra

Sappiamo che sono tanti i meteoriti che colpiscono la Terra, ma pochi di essi vengono scoperti dagli addetti ai lavori. Tuttavia, recentemente, gli scienziati hanno forse portato alla luce quella che si ritiene essere la prima prova dell'impatto di un meteorite sul nostro pianeta... ed è davvero antica!

In particolare, in delle rocce di 3,48 miliardi di anni fa, i ricercatori hanno scoperto strutture coerenti che sembrano indicare uno scontro extraterrestre. Non è facile trovare certe prove simili all'interno delle rocce, perché il movimento delle placche tettoniche e l'erosione sono in grado di cancellare tutto quello che succede, per questo motivo gli addetti ai lavori hanno cercato tracce in reperti molto antichi.

Sono state trovate delle sferule di roccia la cui struttura e composizione chimica indicano che l'ipotesi extraterrestre sia molto probabilmente quella corretta. L'analisi, che è stata condotta dalla ricercatrice laureata Michaela Dobson dell'Università di Auckland, è coerente con lo scioglimento del materiale roccioso a seguito di un impatto ad alta velocità.

Il fenomeno è chiaro: un meteorite sembrerebbe aver colpito il terreno ad alta velocità, sciogliendo le rocce e creando degli schizzi - appunto le sferule - per poi atterrare di nuovo e solidificarsi. Ci sono delle somiglianze anche con altre testimonianze più giovani raccolte in altre parti del mondo, quindi la prova dell'impatto meteoritico sembra reggere.

Infine, la chimica di questi sassi sembra essere strana e non sembrano provenire dalla Terra.