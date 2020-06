Trovate prime prove della presenza di materia esotica all'interno delle stelle di neutroni

In cima alla lista degli oggetti più strani dell'Universo ci sono le stelle di neutroni, cadaveri delle stelle massicce che nel loro nucleo sono costituiti da una "zuppa" esotica di particelle subatomiche chiamate quark. Un nuovo studio pubblicato su Nature Physics ha trovato delle prove riguardo questa strana materia.

Utilizzando i dati delle onde gravitazionali rilevati da una collisione di una stella di neutroni nell'agosto 2017, insieme a osservazioni di stelle di neutroni sorprendentemente massicce, dei ricercatori suggeriscono che i nuclei delle stelle di neutroni più massicce siano così densi che i nuclei atomici cessano di esistere, condensandosi in materia di quark.

"Confermare l'esistenza di nuclei di quark all'interno delle stelle di neutroni è stato uno degli obiettivi più importanti della fisica delle stelle di neutroni sin da quando questa possibilità è stata resa possibile per la prima volta circa 40 anni fa", ha dichiarato il fisico teorico Aleksi Vuorinen dell'Università di Helsinki.

Le stelle di neutroni si formano dai resti di stelle massicce tra 8 e 30 masse solari. Quando queste stelle finiscono la loro vita con una supernova, gran parte della loro massa viene espulsa nello spazio; il nucleo rimanente collassa in un oggetto incredibilmente denso. Quando si verifica l'esplosione, i protoni e gli elettroni negli atomi che compongono l'oggetto vengono compressi in neutroni e neutrini. I neutrini fuggono, lasciando i neutroni in condizioni di alta pressione che si fondono insieme, rendendo la stella di neutroni essenzialmente un nucleo gigante, con una densità di oltre 100 trilioni di volte quella dell'acqua alla base della crosta terrestre.

Tuttavia, andando più in profondità in una stella di neutroni la densità aumenta, ed è qui che entra in gioco la materia di quark. I quark sono particelle subatomiche fondamentali che si combinano per formare particelle come protoni e neutroni. I ricercatori hanno scoperto che queste stelle - verso il limite di massa superiore di tali oggetti - mostrano caratteristiche che indicano la presenza di un enorme nucleo di materia di quark, più della metà dell'intero diametro della stella di neutroni. Se questi nuclei non dovessero essere di materia di quark, i calcoli indicano che dovrebbe succedere qualcosa di veramente strano.

"C'è ancora una piccola ma diversa possibilità che tutte le stelle di neutroni siano composte da sola materia nucleare", spiega Vuorinen. "In breve, il comportamento della densa materia nucleare dovrebbe quindi essere davvero peculiare. Ad esempio, la velocità del suono dovrebbe raggiungere quasi quella della luce ".