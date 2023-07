Trovate le prime prove delle 'stelle di materia oscura'? Ecco cosa sono

Un trio di astrofisici potrebbe aver scoperto le prime prove di un'insolita tipologia di astro, chiamata "stella oscura". Grazie a dei nuovi dati, gli scienziati hanno analizzato tre galassie scovate dal telescopio James Webb Space Telescope, e il loro collegamento con questi misteriosi oggetti.

L'idea di una stella di materia oscura è stata proposta per la prima volta nel 2007, dal medesimo team di scienziati; secondo le loro ricerche, si tratterebbe di stelle alimentate da materia oscura, piuttosto che dalla fusione nucleare. Da allora il team ha cominciato a cercare questi oggetti, stilando una lista di aspetti con cui potrebbero presentarsi.

Finalmente, sono stati individuati tre potenziali candidati con le caratteristiche ideali. Nello specifico, gli oggetti denominati JADES-GS-z11, z12 e z13-0 sembrano conformarsi perfettamente alle previsioni degli astronomi.

Ma quali sono queste caratteristiche? In parole povere, le stelle oscure si sarebbero formate nell'epoca iniziale dell'Universo; proprio come le stelle normali esse contengono elio ed idrogeno, ma allo stesso tempo possiedono una parte di materia oscura - abbastanza da fornire una fonte di calore ed energia. Se esistessero realmente, sarebbero molto più grandi di qualunque altro tipo di stella osservato in precedenza - così grandi da apparire perfino come delle galassie, se osservate dai telescopi terrestri.

Infine, gli astronomi credono che con il passare del tempo tutte le stelle oscure collassino diventando dei buchi neri. Ciò spiegherebbe la presenza dei numerosi buchi neri nel cosmo, e potrebbe anche spiegare perché non siamo riusciti ad individuarle fino ad adesso. Prima del JWST non avevamo gli strumenti necessari per guardare così indietro nel tempo, quando le stelle oscure erano (forse) più numerose.