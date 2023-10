Trovate le prime prove delle stringhe cosmiche? Ecco cosa sono

Un team di astrofisici afferma di aver scoperto i candidati ideali per poter dare una spiegazione alle cosiddette stringhe cosmiche. A lungo ipotizzate, si ritiene che esse permeino l'Universo fin dall'inizio della sua espansione.

La loro esistenza fu suggerita per la prima volta dal fisico teorico Thomas W. B. Kibble negli anni '70, per poi essere prese di nuovo in considerazione all'interno della teoria delle stringhe. Questi oggetti non sono mai stati identificati, ma nel tempo sono state avanzate diverse idee per trovarle.

Secondo gli studiosi, le stringhe cosmiche avrebbero uno spessore inferiore ad un protone ma si estenderebbero per distanze inimmaginabili, e un possibile incrocio fra di esse potrebbe essere la nostra opportunità di scovarle. Secondo i ricercatori infatti, quando due stringhe vengono a contatto sono destinate ad oscillare ed infine evaporare.



Questo processo genera un'emissione gravitazionale abbastanza potente da essere captata dai nostri strumenti, in particolare dal laboratorio LIGO, ritornato recentemente in funzione dopo tre anni di inattività.

Non solo, ma le stringhe - se esistono realmente - sono incredibilmente dense, al punto da causare fenomeni di lente gravitazionale (a proposito, il telescopio Webb ha visto questo fenomeno a miliardi di anni luce da noi). Proprio a causa di quest'effetto, gli scienziati sospettano che una coppia di galassie vicine nasconda le prove delle stringhe cosmiche.

Analizzando lo spettro elettromagnetico di entrambe, sembra infatti esserci una somiglianza notevole fra le due; ciò significa che potrebbe trattarsi in realtà di una sola galassia, la cui immagine viene distorta dalla lente gravitazionale. Il team ovviamente non si sbilancia, ma spera che le successive osservazioni (con telescopi più potenti) potranno un giorno confermare la presenza delle tanto ricercate stringhe.

