Trovate le prove di un intervento al cervello durante l'Impero Romano d'Oriente

Nel sito di Paliokastro, sull'isola di Taso in Grecia, sono stati scoperti i resti scheletrici di quattro donne e sei uomini probabilmente di alto rango sociale vissuti durante il periodo dell'Impero Romano d'Oriente. La particolarità della scoperta, però, è un'altra: le loro ossa hanno mostrato una forma complessa di chirurgia cerebrale.

"Il luogo di sepoltura e l'architettura della chiesa monumentale funeraria e la costruzione delle tombe sono spettacolari", ha dichiarato il ricercatore capo e antropologo Anagnostis Agelarakis. Ciò non fa altro che confermare l'elevato rango sociale delle persone sepolte lì. "Secondo le caratteristiche scheletro-anatomiche degli individui, sia gli uomini che le donne hanno vissuto vite fisicamente impegnative".

"Nonostante una prognosi infausta, è stato fatto un grande sforzo per questo intervento chirurgico per l'uomo. Quindi, è probabile che fosse un individuo molto importante per la popolazione di Paliokastro", continua Agelarakis. Gli esperti sono stati in grado di ricavare dati medici e chirurgici, nonché dati paleopatologici, da questa "straordinaria chirurgia della testa e del collo".

La causa dell'intervento chirurgico? Un'infezione. L'uomo sembra essere morto poco dopo o durante l'intervento. "L'operazione chirurgica è la più complessa che abbia mai visto nei miei 40 anni di lavoro con materiali antropologici", ha detto Agelarakis. "È incredibile che sia stato eseguito, con i preparativi più complicati per l'intervento, e poi l'operazione chirurgica stessa che ha avuto luogo, ovviamente, in un'era pre-antibiotica".