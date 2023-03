Trovate le prove della materia oscura intorno a dei buchi neri

Lo sappiamo, identificare la materia oscura è estremamente difficile a causa della sua mancanza di interazione con la luce e le forze elettromagnetiche. Un team dell'Università di Hong Kong, tuttavia, è riuscito a trovare le prove inconfutabili di grosse quantità di materia oscura intorno a due buchi neri. Vediamo come.

Per la loro ricerca, gli scienziati hanno selezionato due buchi neri relativamente vicini alla Terra, con una particolarità: entrambi sono dei sistemi binari (ovvero, ognuno di essi possiede una stella compagna orbitante). Basandosi sulle loro osservazioni, hanno dimostrato che il ritmo di decadimento dell'orbita delle stelle compagne era di circa un millisecondo (1ms) all'anno, risultando 50 volte maggiore rispetto alle precedenti stime teoriche (di 0,02ms all'anno).

Per verificare che la causa di questa discrepanza fosse effettivamente la materia oscura, il team si è servito del "modello di frizione dinamica della materia oscura" - una teoria ampiamente riconosciuta nel mondo accademico - applicandolo ai due sistemi binari. Le simulazioni al computer hanno infine rivelato che il decadimento orbitale accelerato corrispondeva ai dati osservati.

Detto semplicemente, questa è la prima prova (seppur indiretta) che la materia oscura che circonda un buco nero genera una significativa frizione dinamica, in grado di rallentare l'orbita delle stella compagna.

"Questo è il primo studio che applica il 'modello di frizione dinamica' per validare e confermare l'esistenza di materia oscura intorno a buchi neri," ha affermato il Dott. Chan Man-Ho. "È uno studio importante, che fornisce nuove direzioni per lo studio della materia oscura."

Secondo il Dott. Chan, il nuovo metodo di identificazione è un grande passo in avanti e il team lo utilizzerà per continuare le ricerche: "nella Via Lattea ci sono almeno 18 sistemi binari simili a quelli già esaminati, e loro potrebbero aiutarci a svelare il mistero della materia oscura," ha aggiunto il Dott. Chan.