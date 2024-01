Trovate prove di un sistema di comunicazione non verbale e universale

Uno studio condotto da Şeyda Özçalışkan, scienziata psicologica della Georgia State University, ha portato alla luce una scoperta sorprendente: esiste un sistema di comunicazione non verbale universale, condiviso da tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla lingua parlata o dalla capacità visiva.

La ricerca, che ha coinvolto 100 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni, metà dei quali parlanti nativi di inglese e l'altra metà di turco, ha esaminato come i bambini descrivessero azioni sia con parole e gesti che solo con gesti (silenziosi). Quando i bimbi parlavano e gesticolavano contemporaneamente, i loro gesti seguivano le convenzioni della loro lingua madre: i bambini turchi ordinavano i loro movimenti come farebbero con una frase, mentre quelli inglesi comprimevano i loro in un unico movimento.

Questi schemi specifici della lingua sono emersi già nei bambini di 3 e 4 anni, suggerendo che la lingua possa influenzare le rappresentazioni non verbali degli eventi fin dalla tenera età. Tuttavia, quando i bambini descrivevano le stesse scene senza parlare, le sequenze dei loro gesti con le mani erano sorprendentemente simili.

Le differenze specifiche della lingua nei gesti sembravano svanire. Inoltre, ricerche precedenti con adulti, sia ciechi che vedenti, hanno mostrato che i parlanti inglesi e turchi organizzavano i loro movimenti allo stesso modo quando si astenevano dal parlare. Questi risultati, sebbene preliminari, suggeriscono la possibilità che tutti condividiamo un rudimentale sistema di comunicazione non verbale che viene sovrascritto o alterato una volta che iniziamo ad apprendere una lingua.

