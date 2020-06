Trovate prove di una supernova 'vicina alla Terra' circa 700.000 anni fa

Attraverso l'osservazione del cosmo gli astronomi hanno scoperto eventi incredibili, oggetti inspiegabili e strutture sconfinate. Una coppia di ricercatori 20 anni fa osservò una linea retta di gas ionizzato in direzione dell'Orsa Maggiore, un fenomeno che gli astronomi non sono riusciti a spiegare del tutto.. fino ad ora.

Una nuova analisi di questa linea, che ha coinvolto astronomi di tutto il mondo, ha rivelato che fa parte di una struttura molto più grande, un arco che copre una grande porzione di cielo creato da una supernova che esplose "molto vicino" la Terra centinaia di migliaia anni fa. Utilizzando i dati del telescopio Galaxy Evolution Explore, gli astronomi hanno scoperto che la linea fa parte in realtà di una piccola sezione di un arco massiccio.

Secondo il team, l'"Ursa Major Arc" è composto da gas interstellare compresso che è visibile nella parte ultravioletta dello spettro. La struttura complessiva è un cerchio e l'arco è molto sottile rispetto alla sua lunghezza, quindi il team ritiene che questa sia l'onda d'urto di un'antica supernova. Un'ipotesi che coincide con ciò che sappiamo di questa parte del cielo. Poiché in questa zona esiste pochissimo gas interstellare, potrebbe essere stato un evento del genere ad averlo rimosso.

Non disponiamo di dati sufficienti per determinare il luogo esatto della supernova, ma deve essere successo vicino a noi, circa 600 anni luce. Non abbastanza vicina da minacciare la Terra, ma abbastanza luminosa per far stupire i nostri primi antenati che osservarono il cielo circa 700.000 anni fa.