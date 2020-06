Trovate prove dell'uso della marijuana durante l'età del ferro in Medio Oriente

Secondo quanto riportato in un nuovo studio, un altare proveniente da un santuario dell'età del ferro in Israele contiene i resti del primo esempio noto al mondo della bruciatura di cannabis (utilizzata forse anche dai vichinghi) durante una cerimonia rituale.

Questo altare si trova insieme a un'altra struttura simile su cui veniva bruciato l'incenso, si trovava all'ingresso di una stanza in cui presumibilmente si tenevano riti religiosi. Precedenti analisi di ceramiche recuperate ed eventi storici documentati sul sito indicano che il santuario fu usato all'incirca nel 760 a.C. al 715 a.C.

Le analisi chimiche del materiale dei due altari, condotte alla fine degli anni '60, si rivelarono inconcludenti. Grazie a moderni strumenti di laboratorio, però, un team ha analizzato i componenti chimici dei residui su ciascun altare. La cannabis sul più piccolo dei due altari era stata mescolata con sterco di animale, quindi poteva essere bruciata a bassa temperatura, permettendo ai partecipanti di inalare i fumi al meglio.

L'incenso, una forma di resina di albero essiccato, è stato posto sull'altare maggiore e mescolato con grassi animali che hanno permesso di bruciare a temperature sufficientemente elevate da rilasciare la fragranza della resina, affermano i ricercatori. Testi biblici e storici indicano che l'incenso e un'altra fragrante resina di alberi, la mirra, raggiunsero l'Età del ferro in Medio Oriente e nelle regioni circostanti attraverso il commercio dall'Arabia meridionale.

Tuttavia, "la cannabis è completamente nuova per comprendere la combustione dell'incenso in questa regione", afferma uno degli autori dello studio, l'archeologo Eran Arie del Museo di Israele. Precedenti prove avevano messo in evidenza l'uso di altre sostanze strabilianti, come l'oppio, durante i rituali religiosi in varie parti dell'antico Medio Oriente e del sud-ovest asiatico.