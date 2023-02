Trovate sei galassie così grandi e vecchie che non possono essere spiegate

Sei galassie osservate recentemente con il James Webb hanno portato alla luce delle strutture massicce e ben formate, nonostante appaiano com'erano solo da 500 a 700 milioni di anni dopo il Big Bang. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature ma secondo i modelli cosmologici attuali, non c'era abbastanza tempo per una crescita del genere.

"Non abbiamo mai osservato galassie di queste dimensioni colossali, così presto dopo il Big Bang", afferma l'astronomo Ivo Labbé della Swinburne University of Technology in Australia. "Le sei galassie che abbiamo trovato hanno più di 12 miliardi di anni, solo da 500 a 700 milioni di anni dopo il Big Bang, raggiungendo dimensioni fino a 100 miliardi di volte la massa del nostro sole."

Ci sono diversi motivi che spiegano perché queste galassie completamente formate rappresentano un problema (e ne esistono molte altre che sono un mistero per la scienza). Il primo è che la densità della materia all'interno delle galassie più grandi di oggi supera di gran lunga le stime per questo periodo di tempo, mentre il secondo è che la densità della materia normale sta entrando in tensione con la quantità di materia oscura negli aloni di queste galassie.

Tali oggetti sono così difficili da spiegare secondo i nostri modelli cosmologici attuali che il team di ricerca ha passato moltissimo tempo a cercare errori... che non sono stati trovati. Ciò suggerisce solo una cosa: che la nostra comprensione della cosmologia o la nostra comprensione della formazione delle galassie nell'Universo primordiale sono sbagliate.

In ogni caso, il risultato mostra che c'è qualcosa che non va nella nostra comprensione dell'Universo.